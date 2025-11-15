Sans suite: un air de roman Théâtre Michel Portal Bayonne

Sans suite: un air de roman

Théâtre Michel Portal Place de la Liberté Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – 24 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-17

fin : 2026-03-17

Date(s) :

2026-03-17

Sans suite [Un air de roman] réinvente la comédie musicale ! L’histoire de Thomas un compositeur sur le point de percer, brisé par la mort de sa mère devient le terrain d’une confrontation bouleversante entre douleur et légèreté.

Avec neuf comédiens et musiciens sur scène, chaque morceau, chaque mouvement, vient amplifier l’intensité de ce récit.

Le dialogue entre le talentueux Baptiste Amann (livret) et le brillant Pascal Sangla (musique), mis en scène par Sébastien Bournac, donne naissance à un spectacle où l’intime flirte avec le politique, la mélancolie avec la joie, et où le tragique devient une célébration vibrante de la vie.

Durée 2h. .

Théâtre Michel Portal Place de la Liberté Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 59 07 27

English : Sans suite: un air de roman

German : Sans suite: un air de roman

Italiano :

Espanol : Sans suite: un air de roman

L’événement Sans suite: un air de roman Bayonne a été mis à jour le 2025-11-12 par OT Bayonne