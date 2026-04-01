Comment le dire ? L’Atlas linguistique du Pays Basque Musée Basque et de l’histoire de Bayonne Bayonne
Comment le dire ? L’Atlas linguistique du Pays Basque Musée Basque et de l’histoire de Bayonne Bayonne jeudi 16 avril 2026.
Bayonne
Comment le dire ? L’Atlas linguistique du Pays Basque
Musée Basque et de l’histoire de Bayonne 37 quai des Corsaires Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 18:00:00
fin : 2026-04-16 19:00:00
Date(s) :
2026-04-16
Par Xarles Videgain. En basque avec traduction simultanée. Organisation Musée Basque et SAMB. Gratuit, sur réservation. (Report de la conférence initialement prévue le 2 avril). .
Musée Basque et de l’histoire de Bayonne 37 quai des Corsaires Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 59 08 98 accueil@musee-basque.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Comment le dire ? L’Atlas linguistique du Pays Basque
L’événement Comment le dire ? L’Atlas linguistique du Pays Basque Bayonne a été mis à jour le 2026-04-05 par OT Bayonne
À voir aussi à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques)
- Visite guidée Bayonne en 60 minutes Office de tourisme Bayonne 9 avril 2026
- Pause Patrimoine poisson d’avril Bayonne 9 avril 2026
- Visite guidée L’Esprit des lieux CIAP Bayonne 9 avril 2026
- Visite guidée Découvrir Bayonne Office de tourisme Bayonne 9 avril 2026
- Marché à la brocante Quai Chaho Bayonne 10 avril 2026