Comment le dire ? L’Atlas linguistique du Pays Basque Musée Basque et de l’histoire de Bayonne Bayonne

Bayonne

Comment le dire ? L’Atlas linguistique du Pays Basque

Musée Basque et de l’histoire de Bayonne 37 quai des Corsaires Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 18:00:00

fin : 2026-04-16 19:00:00

Date(s) :

2026-04-16

Par Xarles Videgain. En basque avec traduction simultanée. Organisation Musée Basque et SAMB. Gratuit, sur réservation. (Report de la conférence initialement prévue le 2 avril). .

Musée Basque et de l’histoire de Bayonne 37 quai des Corsaires Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 59 08 98 accueil@musee-basque.fr

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English : Comment le dire ? L’Atlas linguistique du Pays Basque

L’événement Comment le dire ? L’Atlas linguistique du Pays Basque Bayonne a été mis à jour le 2026-04-05 par OT Bayonne