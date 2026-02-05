SANT JORDI LA ROSE DANS TOUS SES JARDINS Casa Xanxo Perpignan
samedi 25 avril 2026.
SANT JORDI LA ROSE DANS TOUS SES JARDINS
Casa Xanxo 8 Rue de la Main de Fer Perpignan Pyrénées-Orientales
15:00:00
fin : 2026-04-25
2026-04-25
A la Casa Xanxo, Une visite guidée fera le tour des patios et fontaines merveilleusement fleuris pour la Sant Jordi.
Casa Xanxo 8 Rue de la Main de Fer Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie
English :
At Casa Xanxo, a guided tour will take you around the patios and fountains, all beautifully decorated for Sant Jordi.
