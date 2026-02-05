SANT JORDI LA ROSE DANS TOUS SES JARDINS Casa Xanxo Perpignan

SANT JORDI LA ROSE DANS TOUS SES JARDINS

SANT JORDI LA ROSE DANS TOUS SES JARDINS Casa Xanxo Perpignan samedi 25 avril 2026.

SANT JORDI LA ROSE DANS TOUS SES JARDINS

Casa Xanxo 8 Rue de la Main de Fer Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 15:00:00
fin : 2026-04-25

Date(s) :
2026-04-25

A la Casa Xanxo, Une visite guidée fera le tour des patios et fontaines merveilleusement fleuris pour la Sant Jordi.
  .

Casa Xanxo 8 Rue de la Main de Fer Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

At Casa Xanxo, a guided tour will take you around the patios and fountains, all beautifully decorated for Sant Jordi.

L’événement SANT JORDI LA ROSE DANS TOUS SES JARDINS Perpignan a été mis à jour le 2026-02-05 par PERPIGNAN TOURISME