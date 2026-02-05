SANT JORDI LA ROSE DANS TOUS SES JARDINS Casa Xanxo Perpignan

SANT JORDI LA ROSE DANS TOUS SES JARDINS

Casa Xanxo 8 Rue de la Main de Fer Perpignan Pyrénées-Orientales

Début : 2026-04-25 15:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

A la Casa Xanxo, Une visite guidée fera le tour des patios et fontaines merveilleusement fleuris pour la Sant Jordi.

English :

At Casa Xanxo, a guided tour will take you around the patios and fountains, all beautifully decorated for Sant Jordi.

