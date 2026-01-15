SANT JORDI

Perpignan Pyrénées-Orientales

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

2026-04-25

Dans le centre-ville, à l’occasion de la Sant Jordi, on célèbre la fête du Livre et de la Rose.

Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 30 contact-office@mairie-perpignan.com

English :

In the city center, the Sant Jordi festival celebrates the Book and the Rose.

