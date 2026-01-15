SANT JORDI Perpignan
SANT JORDI Perpignan samedi 25 avril 2026.
SANT JORDI
Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Dans le centre-ville, à l’occasion de la Sant Jordi, on célèbre la fête du Livre et de la Rose.
.
Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 30 contact-office@mairie-perpignan.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
In the city center, the Sant Jordi festival celebrates the Book and the Rose.
L’événement SANT JORDI Perpignan a été mis à jour le 2026-01-13 par PERPIGNAN TOURISME