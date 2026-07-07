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AGENDA · Ruffec

Santé au naturel Ruffec

dimanche 12 juillet 2026 · Ruffec

Santé au naturel Ruffec

Informations pratiques

Début
dimanche 12 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Adresse
12 Route de Belabre
Ville
36300 Ruffec
Département
Indre
Tarif
Gratuit

Ruffec

Santé au naturel

12 Route de Belabre Ruffec Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-12
fin : 2026-07-12

Date(s) :
2026-07-12

Corinne et Philippe vous accueillent pour vous faire découvrir et vous sensibiliser à la santé au naturel avec différentes approches que vous pourrez tester.
10h marche 20-30 min (RV 12, route de Bélâbre à Ruffec)
11h méditation sonore
12h pique-nique partagé
14h découverte de la naturopathie
16h séance de sophrologie et découverte de la réflexologie.   .

12 Route de Belabre Ruffec 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 38 05 08 01  ose@ecomail.fr

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English :

Corinne and Philippe welcome you to help you discover and learn more about natural health through various approaches that you can try out.

L’événement Santé au naturel Ruffec a été mis à jour le 2026-07-03 par Destination Brenne

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