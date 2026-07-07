Informations pratiques

Ruffec

Santé au naturel

12 Route de Belabre Ruffec Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-12

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Corinne et Philippe vous accueillent pour vous faire découvrir et vous sensibiliser à la santé au naturel avec différentes approches que vous pourrez tester.

10h marche 20-30 min (RV 12, route de Bélâbre à Ruffec)

11h méditation sonore

12h pique-nique partagé

14h découverte de la naturopathie

16h séance de sophrologie et découverte de la réflexologie. .

12 Route de Belabre Ruffec 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 38 05 08 01 ose@ecomail.fr

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English :

Corinne and Philippe welcome you to help you discover and learn more about natural health through various approaches that you can try out.

L’événement Santé au naturel Ruffec a été mis à jour le 2026-07-03 par Destination Brenne