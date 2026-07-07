Santé au naturel Ruffec
dimanche 12 juillet 2026 · Ruffec
Informations pratiques
Ruffec
Santé au naturel
12 Route de Belabre Ruffec Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-12
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Corinne et Philippe vous accueillent pour vous faire découvrir et vous sensibiliser à la santé au naturel avec différentes approches que vous pourrez tester.
10h marche 20-30 min (RV 12, route de Bélâbre à Ruffec)
11h méditation sonore
12h pique-nique partagé
14h découverte de la naturopathie
16h séance de sophrologie et découverte de la réflexologie. .
12 Route de Belabre Ruffec 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 38 05 08 01 ose@ecomail.fr
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English :
Corinne and Philippe welcome you to help you discover and learn more about natural health through various approaches that you can try out.
L’événement Santé au naturel Ruffec a été mis à jour le 2026-07-03 par Destination Brenne
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