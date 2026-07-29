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Santé-Vous bien au volant Salle de réunion Xaintray

jeudi 17 septembre 2026 · Salle de réunion · Xaintray

Santé-Vous bien au volant Salle de réunion Xaintray

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Salle de réunion
Adresse
14 rue Ste Marthe
Ville
79220 Xaintray
Département
Deux-Sèvres
Tarif
0 0 Gratuit

Xaintray

Santé-Vous bien au volant

Salle de réunion 14 rue Ste Marthe Xaintray Deux-Sèvres

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 14:00:00
fin : 2026-09-17 16:30:00

Date(s) :
2026-09-17 2026-09-24 2026-10-01

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Salle de réunion 14 rue Ste Marthe Xaintray 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 44 89 69  prevention@msaservices-poitou.fr

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English : Santé-Vous bien au volant

L’événement Santé-Vous bien au volant Xaintray a été mis à jour le 2026-07-29 par CC Val de Gâtine

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