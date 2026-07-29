Santé-Vous bien au volant Salle de réunion Xaintray
jeudi 17 septembre 2026 · Salle de réunion · Xaintray
Informations pratiques
Xaintray
Santé-Vous bien au volant
Salle de réunion 14 rue Ste Marthe Xaintray Deux-Sèvres
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 14:00:00
fin : 2026-09-17 16:30:00
Date(s) :
2026-09-17 2026-09-24 2026-10-01
Afin de vivre pleinement votre retraite, il est important d’être sensibilisé aux évolutions de la sécurité routière pour adopter les bons réflexes et conduire dans des conditions optimales de sécurité.
Ateliers organisés par l’ensemble des caisses de retraite en coordination avec l’ASEPT Poitou. .
Salle de réunion 14 rue Ste Marthe Xaintray 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 44 89 69 prevention@msaservices-poitou.fr
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English : Santé-Vous bien au volant
L’événement Santé-Vous bien au volant Xaintray a été mis à jour le 2026-07-29 par CC Val de Gâtine
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