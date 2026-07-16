Plumes et Patrimoine Xaintray
dimanche 30 août 2026 · Xaintray
Informations pratiques
Xaintray
Plumes et Patrimoine
Logis du Colombier Xaintray Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 10:00:00
fin : 2026-08-30 18:00:00
Date(s) :
2026-08-30
Sous le titre Plumes et Patrimoine au Logis du Colombier , cette journée sera dédiée à la promotion de la lecture et à la mise en lumière des talents d’auteurs locaux. Dans le cadre enchanteur de ce logis historique, situé aux portes du Parc naturel régional de Gâtine, une douzaine d’auteurs viendront à la rencontre de leur public pour des séances de dédicaces, des échanges et des lectures. Lectures flash, arbre à mots, atelier calligraphie, cadavre exquis, visites du Logis du Colombier, exposition de documents anciens. .
Logis du Colombier Xaintray 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
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English : Plumes et Patrimoine
L’événement Plumes et Patrimoine Xaintray a été mis à jour le 2026-07-16 par CC Val de Gâtine