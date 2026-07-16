Informations pratiques

Xaintray

Plumes et Patrimoine

Logis du Colombier Xaintray Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 10:00:00

fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :

2026-08-30

Sous le titre Plumes et Patrimoine au Logis du Colombier , cette journée sera dédiée à la promotion de la lecture et à la mise en lumière des talents d’auteurs locaux. Dans le cadre enchanteur de ce logis historique, situé aux portes du Parc naturel régional de Gâtine, une douzaine d’auteurs viendront à la rencontre de leur public pour des séances de dédicaces, des échanges et des lectures. Lectures flash, arbre à mots, atelier calligraphie, cadavre exquis, visites du Logis du Colombier, exposition de documents anciens. .

Logis du Colombier Xaintray 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

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English : Plumes et Patrimoine

L’événement Plumes et Patrimoine Xaintray a été mis à jour le 2026-07-16 par CC Val de Gâtine