Informations pratiques

Xaintray

Vide-greniers

Place de l’église Xaintray Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 06:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Organisé par le comité des fêtes. Buvette et restauration sur place. 2€ le mètre linéaire pour les exposants. .

Place de l’église Xaintray 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine cdf.xaintray@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide-greniers

L’événement Vide-greniers Xaintray a été mis à jour le 2026-08-06 par CC Val de Gâtine