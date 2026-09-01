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AGENDA · Xaintray

Vide-greniers Xaintray

dimanche 20 septembre 2026 · Xaintray

Vide-greniers Xaintray

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
06:00:00
Adresse
Place de l'église
Ville
79220 Xaintray
Département
Deux-Sèvres
Tarif

Xaintray

Vide-greniers

Place de l’église Xaintray Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 06:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Organisé par le comité des fêtes. Buvette et restauration sur place. 2€ le mètre linéaire pour les exposants.   .

Place de l’église Xaintray 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine   cdf.xaintray@gmail.com

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English : Vide-greniers

L’événement Vide-greniers Xaintray a été mis à jour le 2026-08-06 par CC Val de Gâtine

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