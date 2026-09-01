AGENDA · Xaintray
Vide-greniers Xaintray
dimanche 20 septembre 2026 · Xaintray
Informations pratiques
Xaintray
Vide-greniers
Place de l’église Xaintray Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 06:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Organisé par le comité des fêtes. Buvette et restauration sur place. 2€ le mètre linéaire pour les exposants. .
Place de l’église Xaintray 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine cdf.xaintray@gmail.com
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English : Vide-greniers
L’événement Vide-greniers Xaintray a été mis à jour le 2026-08-06 par CC Val de Gâtine