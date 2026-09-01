Journées Européennes du Patrimoine Eglise Sainte-Marthe Xaintray
samedi 19 septembre 2026 · Xaintray
Informations pratiques
Xaintray
Journées Européennes du Patrimoine Eglise Sainte-Marthe
Eglise Sainte-Marthe Xaintray Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Découvrez une exposition consacrée aux travaux de restauration intérieure de l’église Sainte-Marthe de Xaintray. Vitraux, fresques et autres éléments patrimoniaux témoignent du travail entrepris pour préserver et mettre en valeur cet édifice.
Prolongez votre découverte en parcourant le village grâce à une balade au départ de l’église. Ce circuit vous invite à explorer le riche patrimoine de Xaintray à votre rythme. Des dépliants seront mis à votre disposition sur place.
Ouverture samedi 19 et dimanche 20 septembre, de 10h à 18h. .
Eglise Sainte-Marthe Xaintray 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
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English : Journées Européennes du Patrimoine Eglise Sainte-Marthe
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Eglise Sainte-Marthe Xaintray a été mis à jour le 2026-08-07 par CC Val de Gâtine
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