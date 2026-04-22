Saperlipop’est Musique de l’Est Le Champ Commun Augan

Augan

Saperlipop’est Musique de l’Est

Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 21:00:00

fin : 2026-05-02 22:30:00

Date(s) :

2026-05-02

Saperlipop’est, c’est 12 musicien·nes originaires de l’Orne et ami·es de conservatoire, jouant les musiques traditionnelles de l’Est, des Balkans au Klezmer.

Dans cette joyeuse troupe, les cuivres, les bois, les cordes et les percussions sont tous unis pour faire découvrir des mélodies pleines de fougue ou de nostalgie. .

Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 48 51

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English :

L’événement Saperlipop’est Musique de l’Est Augan a été mis à jour le 2026-04-22 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande