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Saperlipop’est Musique de l’Est Le Champ Commun Augan

Saperlipop’est Musique de l’Est Le Champ Commun Augan samedi 2 mai 2026.

Lieu : Le Champ Commun

Adresse : 1 rue du Clos Bily

Ville : 56800 Augan

Département : Morbihan

Début : samedi 2 mai 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Augan

Saperlipop’est Musique de l’Est

Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 21:00:00
fin : 2026-05-02 22:30:00

Date(s) :
2026-05-02

Saperlipop’est, c’est 12 musicien·nes originaires de l’Orne et ami·es de conservatoire, jouant les musiques traditionnelles de l’Est, des Balkans au Klezmer.

Dans cette joyeuse troupe, les cuivres, les bois, les cordes et les percussions sont tous unis pour faire découvrir des mélodies pleines de fougue ou de nostalgie.   .

Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 48 51 

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English :

L’événement Saperlipop’est Musique de l’Est Augan a été mis à jour le 2026-04-22 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande

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