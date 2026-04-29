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Sarah Anna Théâtre L’Art Dû Marseille 6e Arrondissement

Sarah Anna Théâtre L’Art Dû Marseille 6e Arrondissement vendredi 2 octobre 2026.

Lieu : Théâtre L'Art Dû

Adresse : 83 rue Marengo

Ville : 13006 Marseille 6e Arrondissement

Département : Bouches-du-Rhône

Début : vendredi 2 octobre 2026

Fin : vendredi 2 octobre 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif : 16 16 16

Marseille 6e Arrondissement

Sarah Anna

Vendredi 2 octobre 2026 à partir de 21h. Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 21:00:00
fin : 2026-10-02

Date(s) :
2026-10-02

L’Art Dû présente l’humoriste Sarah Anna pour son spectacle salé
De son humour noir et son verbe bien aiguisé, Sarah-Anna, ancienne infirmière, découpe sans prendre de gants. Société, sexe, hypocrisie ambiante: elle balance tout haut ce que tout le monde ose à peine penser tout bas.

Vous allez rire, et vous demander parfois si vous en avez le droit, dans un spectacle cru, drôle et sans anesthésie, duquel vous sortirez vivants, et ça, c’est déjà bien!   .

Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur  

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English :

L’Art Dû presents comedian Sarah Anna for her salé show

L’événement Sarah Anna Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-29 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille

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