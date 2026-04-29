Sarah Anna Théâtre L’Art Dû Marseille 6e Arrondissement
Sarah Anna Théâtre L’Art Dû Marseille 6e Arrondissement vendredi 2 octobre 2026.
Marseille 6e Arrondissement
Sarah Anna
Vendredi 2 octobre 2026 à partir de 21h. Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 21:00:00
fin : 2026-10-02
Date(s) :
2026-10-02
L’Art Dû présente l’humoriste Sarah Anna pour son spectacle salé
De son humour noir et son verbe bien aiguisé, Sarah-Anna, ancienne infirmière, découpe sans prendre de gants. Société, sexe, hypocrisie ambiante: elle balance tout haut ce que tout le monde ose à peine penser tout bas.
Vous allez rire, et vous demander parfois si vous en avez le droit, dans un spectacle cru, drôle et sans anesthésie, duquel vous sortirez vivants, et ça, c’est déjà bien! .
Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’Art Dû presents comedian Sarah Anna for her salé show
L’événement Sarah Anna Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-29 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
À voir aussi à Marseille 6e Arrondissement (Bouches-du-Rhône)
- The Lords of Altamont + Guest Le Molotov Marseille 6e Arrondissement 5 mai 2026
- Maki Oyama + guest Le Molotov Marseille 6e Arrondissement 6 mai 2026
- Vive les matelots ! La Divine Comédie Marseille 6e Arrondissement 6 mai 2026
- L’EJ c’est le S x Humeur Massacrante The Big Idea + Las Grimas + Scan quiz live + DJ set Espace Julien Marseille 6e Arrondissement 6 mai 2026
- Finale du Tremplin Orizon Sud 2026 Espace Julien Marseille 6e Arrondissement 7 mai 2026