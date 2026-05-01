Sarah-Anna, one-woman show Salé Festival Île à Rire Salle de l’Escale Saint-Denis-d’Oléron
Sarah-Anna, one-woman show Salé Festival Île à Rire Salle de l’Escale Saint-Denis-d’Oléron samedi 16 mai 2026.
Saint-Denis-d’Oléron
Sarah-Anna, one-woman show Salé Festival Île à Rire
Salle de l’Escale Rue de la Libération Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
Spectacles salle de l’Escale payants 22€ la soirée, 40€ les 2 soirs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 20:00:00
fin : 2026-05-16 00:00:00
Date(s) :
2026-05-16
Une soirée 100 % humour avec une humoriste primée ! En première partie Careen Moreno, puis Sarah-Anna et son One Woman Show “Salé”, entre humour noir, impertinence et énergie débordante.
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Salle de l’Escale Rue de la Libération Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 85 48 festival.ilearire@gmail.com
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English : Sarah-Anna, one-woman show Salé Festival Île à Rire
An evening of 100% humor with an award-winning comedian! Opening act Careen Moreno, followed by Sarah-Anna and her Salty One Woman Show, a mix of dark humor, impertinence and boundless energy.
L’événement Sarah-Anna, one-woman show Salé Festival Île à Rire Saint-Denis-d’Oléron a été mis à jour le 2026-05-01 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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