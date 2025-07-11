SARAH SCHWAB ZENITH DE PAU Pau
SARAH SCHWAB ZENITH DE PAU Pau jeudi 9 avril 2026.
SARAH SCHWAB
ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 33 – 33 – 33 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-09
fin : 2026-04-09
Date(s) :
2026-04-09
Sarah Schwab, du rêve à la réalité
Elle est repérée par Patrick Sébastien pour ses incroyables talents d’imitatrice. Ses quatre premières voix, Dalida, Vanessa Paradis, Cœur de Pirate et Lara Fabian lui ont permis de devenir célèbre grâce à ses vidéos diffusées sur les réseaux sociaux qui atteignent plus d’un million de vues.
« Du rêve à la réalité » est son nouveau spectacle unique d’imitations toutes plus bluffantes les unes que les autres.
Dans une mise en scène scénarisée par Patrick Sébastien, c’est une succession de performances vocales qui imitent Céline Dion, Britney Spears, Véronique Sanson, Anastasia, Vanessa Paradis, Lady Gaga et des dizaines d’autres. .
ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 77 50 billetzenith@pau-evenements.fr
