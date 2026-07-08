Informations pratiques

Guéthary

Sardinade

Terrasse Pierre Lious Guéthary Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 19:30:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Repas au coucher du soleil sur la terrasse .

Terrasse Pierre Lious Guéthary 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine urkirola@orange.fr

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English : Sardinade

L’événement Sardinade Guéthary a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme Pays Basque