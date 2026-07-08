AGENDA · Guéthary
Sardinade Guéthary
mardi 21 juillet 2026 · Guéthary
Informations pratiques
Guéthary
Sardinade
Terrasse Pierre Lious Guéthary Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 19:30:00
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21
Repas au coucher du soleil sur la terrasse .
Terrasse Pierre Lious Guéthary 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine urkirola@orange.fr
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English : Sardinade
L’événement Sardinade Guéthary a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme Pays Basque
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