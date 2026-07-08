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AGENDA · Guéthary

Sardinade Guéthary

mardi 21 juillet 2026 · Guéthary

Sardinade Guéthary

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Heure de début
19:30:00
Adresse
Terrasse Pierre Lious
Ville
64210 Guéthary
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Guéthary

Sardinade

Terrasse Pierre Lious Guéthary Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 19:30:00
fin : 2026-07-21

Date(s) :
2026-07-21

Repas au coucher du soleil sur la terrasse   .

Terrasse Pierre Lious Guéthary 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   urkirola@orange.fr

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English : Sardinade

L’événement Sardinade Guéthary a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme Pays Basque

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