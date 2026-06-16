Sardinade Larrivière-Saint-Savin
Sardinade Larrivière-Saint-Savin dimanche 12 juillet 2026.
Larrivière-Saint-Savin
Sardinade
Larrivière-Saint-Savin Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 19:00:00
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Traditionnelle Sardinade organisée par les associations sportives du LCB et de L’USG.
Menu à 16€ pour les adultes et 10€ pour les enfants.
Soirée karaoké .
Larrivière-Saint-Savin 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 00 88 48
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English : Sardinade
L’événement Sardinade Larrivière-Saint-Savin a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Grenade
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