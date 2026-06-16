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Sardinade Larrivière-Saint-Savin

Sardinade Larrivière-Saint-Savin

Sardinade Larrivière-Saint-Savin dimanche 12 juillet 2026.

Ville : 40270 Larrivière-Saint-Savin

Département : Landes

Début : dimanche 12 juillet 2026

Fin : dimanche 12 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Larrivière-Saint-Savin

Sardinade

Larrivière-Saint-Savin Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 19:00:00
fin : 2026-07-12

Date(s) :
2026-07-12

Traditionnelle Sardinade organisée par les associations sportives du LCB et de L’USG.

Menu à 16€ pour les adultes et 10€ pour les enfants.

Soirée karaoké   .

Larrivière-Saint-Savin 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 00 88 48 

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English : Sardinade

L’événement Sardinade Larrivière-Saint-Savin a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Grenade

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