Sardinades du Port de Comberge Esplanade du Port de Comberge Saint-Michel-Chef-Chef vendredi 10 juillet 2026.

Saint-Michel-Chef-Chef

Sardinades du Port de Comberge

Esplanade du Port de Comberge Boulevard de l’Océan Saint-Michel-Chef-Chef Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 19:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-07-10 2026-08-14

Sardines à la fête, saveurs en tête !

Venez déguster les traditionnelles sardines grillées dans une ambiance bon enfant à Saint-Michel-Chef-Chef !

Le cercle des plaisanciers de Saint-Michel-Chef-Chef organise depuis plusieurs années maintenant une super soirée sardinade ! Ambiance garantie dans un cadre idyllique avec une vue sur le Port de Comberge…vous en profiterez pour admirer un très joli coucher de soleil en dégustant vos sardines …

Infos pratiques

réservation sur place à partir de 14h ou en ligne ici

place limitée

possibilité également de chipolatas-frites

sur place ou à emporter

Découvrez ici tous les événements programmés à Saint-Michel-Chef-Chef

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Esplanade du Port de Comberge Boulevard de l’Océan Saint-Michel-Chef-Chef 44730 Loire-Atlantique Pays de la Loire salonpiratescomberge@cpsmasso.fr

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English :

Sardine feast, with flavours to match!

L’événement Sardinades du Port de Comberge Saint-Michel-Chef-Chef a été mis à jour le 2026-06-16 par I_OT Pornic