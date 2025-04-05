Sardinades du Port de Comberge Esplanade du Port de Comberge Saint-Michel-Chef-Chef
Sardinades du Port de Comberge Esplanade du Port de Comberge Saint-Michel-Chef-Chef vendredi 10 juillet 2026.
Saint-Michel-Chef-Chef
Sardinades du Port de Comberge
Esplanade du Port de Comberge Boulevard de l’Océan Saint-Michel-Chef-Chef Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-07-10 2026-08-14
Sardines à la fête, saveurs en tête !
Venez déguster les traditionnelles sardines grillées dans une ambiance bon enfant à Saint-Michel-Chef-Chef !
Le cercle des plaisanciers de Saint-Michel-Chef-Chef organise depuis plusieurs années maintenant une super soirée sardinade ! Ambiance garantie dans un cadre idyllique avec une vue sur le Port de Comberge…vous en profiterez pour admirer un très joli coucher de soleil en dégustant vos sardines …
Infos pratiques
réservation sur place à partir de 14h ou en ligne ici
place limitée
possibilité également de chipolatas-frites
sur place ou à emporter
Découvrez ici tous les événements programmés à Saint-Michel-Chef-Chef
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Esplanade du Port de Comberge Boulevard de l’Océan Saint-Michel-Chef-Chef 44730 Loire-Atlantique Pays de la Loire salonpiratescomberge@cpsmasso.fr
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Sardine feast, with flavours to match!
L’événement Sardinades du Port de Comberge Saint-Michel-Chef-Chef a été mis à jour le 2026-06-16 par I_OT Pornic
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