Sardine Party Hangar de Treizour Douarnenez
Sardine Party Hangar de Treizour Douarnenez vendredi 19 juin 2026.
Douarnenez
Sardine Party
Hangar de Treizour 19 Boulevard du Général de Gaulle Douarnenez Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Repas, Bar et Concerts. .
Hangar de Treizour 19 Boulevard du Général de Gaulle Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 6 87 11 45 55
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Sardine Party Douarnenez a été mis à jour le 2026-06-08 par OT PAYS DE DOUARNENEZ
À voir aussi à Douarnenez (Finistère)
- Théatre Ys Cie Mr Jean Et Mme Jeanne Douarnenez 12 juin 2026
- Spectacle L’envol cuivré des oiseaux Salle des fêtes Douarnenez 12 juin 2026
- Concert La fiancée du pirate Bar Pub La Cale Douarnenez 12 juin 2026
- Concert Ensemble Matheus x Douarnenez 12 juin 2026
- Île Tristan Ile Ouverte Cale du Guet Douarnenez 13 juin 2026