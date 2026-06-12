Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Sardine Party Hangar de Treizour Douarnenez

Sardine Party Hangar de Treizour Douarnenez vendredi 19 juin 2026.

Lieu : Hangar de Treizour

Adresse : 19 Boulevard du Général de Gaulle

Ville : 29100 Douarnenez

Département : Finistère

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Tarif :

Douarnenez

Sardine Party

Hangar de Treizour 19 Boulevard du Général de Gaulle Douarnenez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-19

Date(s) :
2026-06-19

Repas, Bar et Concerts.   .

Hangar de Treizour 19 Boulevard du Général de Gaulle Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 6 87 11 45 55 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Sardine Party Douarnenez a été mis à jour le 2026-06-08 par OT PAYS DE DOUARNENEZ

À voir aussi à Douarnenez (Finistère)