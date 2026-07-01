Sashiko dans le jardin japonais de l’Île de Versailles, Le 20 mille, Nantes

Informations pratiques

Sashiko dans le jardin japonais de l’Île de Versailles Jeudi 30 juillet, 17h30 Le 20 mille Loire-Atlantique

20€/25€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-30T17:30:00+02:00 – 2026-07-30T20:30:00+02:00

Fin : 2026-07-30T17:30:00+02:00 – 2026-07-30T20:30:00+02:00

Entouré·e·s par la beauté du paysage et l’harmonie du jardin, débutant·e·s comme initié·e·s pourront vivre une expérience créative et méditative, tout en découvrant un savoir-faire transmis de génération en génération.

« Le sashiko est une technique japonaise de broderie. Utilisée historiquement pour rapiécer des vêtements, les rendre plus solides ou les matelasser, elle sert également à des fins décoratives. »

Le matériel est fourni, pas besoin de connaissances particulières, c’est très accessible et relaxant !

Parfait pour papoter en même temps :)

Tarifs :

20€ pour les adhérent·e·s

25€ pour les non adhérent·e·s

Le 20 mille 20 Bd Jules Verne, Nantes Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://optitscoins.fr/les-ateliers/sashiko-dans-la-jardin-japonais-de-l-ile-de-versailles »}]

Sashiko en plein air sahiko broderie