Sashiko dans le jardin japonais de l’Île de Versailles, Le 20 mille, Nantes
jeudi 30 juillet 2026 · Le 20 mille · Nantes
Informations pratiques
Sashiko dans le jardin japonais de l’Île de Versailles Jeudi 30 juillet, 17h30 Le 20 mille Loire-Atlantique
20€/25€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-30T17:30:00+02:00 – 2026-07-30T20:30:00+02:00
Fin : 2026-07-30T17:30:00+02:00 – 2026-07-30T20:30:00+02:00
Entouré·e·s par la beauté du paysage et l’harmonie du jardin, débutant·e·s comme initié·e·s pourront vivre une expérience créative et méditative, tout en découvrant un savoir-faire transmis de génération en génération.
« Le sashiko est une technique japonaise de broderie. Utilisée historiquement pour rapiécer des vêtements, les rendre plus solides ou les matelasser, elle sert également à des fins décoratives. »
Le matériel est fourni, pas besoin de connaissances particulières, c’est très accessible et relaxant !
Parfait pour papoter en même temps :)
Tarifs :
20€ pour les adhérent·e·s
25€ pour les non adhérent·e·s
Le 20 mille 20 Bd Jules Verne, Nantes Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://optitscoins.fr/les-ateliers/sashiko-dans-la-jardin-japonais-de-l-ile-de-versailles »}]
Sashiko en plein air sahiko broderie
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