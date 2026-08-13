Informations pratiques

Lucé

Satire musicale Les Goguettes 3e quinquennat

Lucé Eure-et-Loir

Tarif : 36 – 36 – EUR

36

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-10-09 20:30:00

fin : 2026-10-09 22:00:00

Date(s) :

2026-10-09

L’actualité en chansons et en humour. Un quatuor vocal et musical au talent unique. Les Goguettes proposent un spectacle dynamique et engagé, où l’actualité est revisitée en chansons avec humour et mordant.

Leur approche originale mêle parodies intelligentes, énergie scénique et diversité musicale, pour un résultat à la fois drôle, pertinent et fédérateur. À partir de 12 ans. 36 .

Lucé 28110 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 25 68 16 reservations@ville-luce.fr

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English :

Current events through song and humor. A vocal and musical quartet with unique talent. Les Goguettes present a dynamic and thought-provoking show, in which current events are reimagined through song with humor and bite.

L’événement Satire musicale Les Goguettes 3e quinquennat Lucé a été mis à jour le 2026-08-13 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES