Satoko Fuji Quartet, AMR / Sud des Alpes, Genève

Satoko Fuji Quartet Vendredi 17 avril, 21h00 AMR / Sud des Alpes

20.- (plein tarif) 15.- (membres, ADEM, AVS, AC, AI, étudiants) 12.- (carte 20 ans)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-17T21:00:00+02:00 – 2026-04-17T23:00:00+02:00

Fin : 2026-04-17T21:00:00+02:00 – 2026-04-17T23:00:00+02:00

Il y a plus de vingt ans, le quartet de Satoko Fujii ont bouleversé le monde de la musique improvisée avec leur fusion tonitruante d’avant-rock et de free jazz sophistiqué. Aujourd’hui réunis à nouveau, les membres du groupe repartent de plus belle avec leur énergie brute et irrépressible, mise au service des compositions mercuriennes et imprévisibles de Fujii.

Écouter : https://www.youtube.com/watch?v=Rk6oX1UMjBg

Satoko Fujii, piano

Natsuki Tamara, trompette

Tatsuya Yoshida, batterie

Takeharu Hayakawa, contrebasse

Ouvertures des portes : 20h00

AMR / Sud des Alpes Rue des Alpes 10 Genève 1201 Grottes et Saint-Gervais Genève [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/shop/saison-2025-2026-2VNNND25TM »}] [{« data »: {« author »: « natsat », « cache_age »: 86400, « description »: « Satoko Fujii QuartetnNatsuki Tamura – trumpetnSatoko Fujii – pianonTakeharu Hayakawa – bassnTatsuya Yoshida – drums », « type »: « video », « title »: « Satoko Fujii Quartet », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/Rk6oX1UMjBg/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=Rk6oX1UMjBg », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCsafGoCIQGtbEgQKO3OEw_Q », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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Concert de Satoko Fuji Quartet à l’AMR à 21h

DR