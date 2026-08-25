Sauf le passé de Sanaz Azari à l’Elabo de Paulette Rencontres AD HOC #9 L’élabo de Paulette Aouste-sur-Sye

Informations pratiques

Aouste-sur-Sye

Sauf le passé de Sanaz Azari à l’Elabo de Paulette Rencontres AD HOC #9

L’élabo de Paulette 9 Rue Pasteur Boegner Aouste-sur-Sye Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-10 20:30:00

fin : 2026-09-10

Date(s) :

2026-09-10

Projection du film documentaire Sauf le passé de Sanaz Azari dans le cadre des 9èmes Rencontres Ad Hoc, festival du film documentaire se déroulant dans la Vallée de la Drôme. Bar et restauration sur place.

.

L’élabo de Paulette 9 Rue Pasteur Boegner Aouste-sur-Sye 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 35 18 56 47 lelabodepaulette@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Screening of the documentary film Sauf le pass%E9 by Sanaz Azari as part of the 9%E8th Rencontres Ad Hoc, a documentary film festival taking place in the Dr%F4me Valley. Bar and food available on site.

L’événement Sauf le passé de Sanaz Azari à l’Elabo de Paulette Rencontres AD HOC #9 Aouste-sur-Sye a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme