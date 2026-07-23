Informations pratiques

Amilly

Saule et les Hooppies

234 Rue des Ponts Amilly Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 15:00:00

fin : 2026-08-02 17:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Saule et les Hooppies

Saule et les Hooppies est une œuvre artistique et interactive conçue par la designer matali crasset, qui invite petits et grands à partager une aventure unique mêlant jeu, performance, conte, musique et écologie.

Introduit par un temps d’atelier artistique, le manège est ensuite activé par l’énergie des participants ! Atelier gratuit sur réservation. Inscriptions ouvertes jusqu’au lundi 1 août.

De 3 à 12 ans. Les enfants doivent être accompagnés. .

234 Rue des Ponts Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 85 28 50 contact-tanneries@amilly45.fr

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English :

Saule and the Hooppies

L’événement Saule et les Hooppies Amilly a été mis à jour le 2026-07-23 par OT MONTARGIS