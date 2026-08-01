Saule et les Hooppies Amilly
mercredi 26 août 2026 · Amilly
Informations pratiques
Amilly
Saule et les Hooppies
234 Rue des Ponts Amilly Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 15:00:00
fin : 2026-08-26 17:00:00
Date(s) :
2026-08-26
Saule et les Hooppies
Saule et les Hooppies est une œuvre artistique et interactive conçue par la designer matali crasset, qui invite petits et grands à partager une aventure unique mêlant jeu, performance, conte, musique et écologie.
Introduit par un temps d’atelier artistique, le manège est ensuite activé par l’énergie des participants ! Atelier gratuit sur réservation. Inscriptions ouvertes jusqu’au mardi 25 août.
De 3 à 12 ans. Les enfants doivent être accompagnés. .
234 Rue des Ponts Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 85 28 50 contact-tanneries@amilly45.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Saule and the Hooppies
L’événement Saule et les Hooppies Amilly a été mis à jour le 2026-07-30 par OT MONTARGIS
À voir aussi à Amilly (Loiret)
- Petits Mondes Sensibles Amilly 5 août 2026
- Atelier des Vacances Amilly 5 août 2026
- Petit Atelier atelier bougies enfants Amilly 5 août 2026
- Visites Guidées au Moulin Bardin Amilly 5 août 2026
- Chant de Bretagne d’hier et d’aujoud’hui Amilly 5 août 2026