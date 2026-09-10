Sauvage, Arsenal de cité musicale de Metz, Metz
vendredi 9 octobre 2026 · Arsenal de cité musicale de Metz · Metz
Informations pratiques
Sauvage Vendredi 9 octobre, 20h00 Arsenal de cité musicale de Metz Moselle
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-09T20:00:00+02:00 – 2026-10-09T21:00:00+02:00
Fin : 2026-10-09T20:00:00+02:00 – 2026-10-09T21:00:00+02:00
Dix musiciennes et musiciens de haut vol, rassemblés autour de Fred Pouget pour former le Maxiphone revisitent la musique de Jean-Philippe Rameau, le grand compositeur français de la fin de la période baroque et du début du classicisme. Le résultat est magique. L’instrumentarium hybride (vielle à roue, effets électroniques, accordéon diatonique, mandoline, une section de vents aérienne…) musarde avec délice au cœur de l’œuvre de Rameau. La figure du compositeur apparaît par touches, tandis que les motifs jazz émergent entre deux mélodies et que résonnent les chants d’oiseaux. Une relecture comme une promenade, pleine de surprises et de détours, dans le sillage des funambules du Maxiphone, compagnie engagée sur le territoire corrézien.
Arsenal de cité musicale de Metz 3a Av. Ney, 57000 Metz Metz 57000 Nouvelle Ville Moselle Grand Est
Le Maxiphone Fred Pouget Baroque
Bertrand Lafarge
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