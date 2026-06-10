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Sauvage de ma Rue – Initiation aux sciences participatives ! EPI des Longs Champs Rennes

Sauvage de ma Rue – Initiation aux sciences participatives ! EPI des Longs Champs Rennes

Sauvage de ma Rue – Initiation aux sciences participatives ! EPI des Longs Champs Rennes vendredi 17 juillet 2026.

Lieu : EPI des Longs Champs

Adresse : 60 rue du Doyen Bouzat 35000 Rennes

Ville : 35700 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : vendredi 17 juillet 2026

Fin : vendredi 17 juillet 2026

Sauvage de ma Rue – Initiation aux sciences participatives ! EPI des Longs Champs Rennes Vendredi 17 juillet, 10h30 Ille-et-Vilaine

Sur inscription

Avec les Petits Débrouillards, partez en enquête sur ses plantes mal connues et mal aimées … et pourtant vous serez surpris.es de leur qualité ! Pas besoin d’être un expert !

Atelier-balade Sauvages de ma rue, portez un autre regard sur les plantes.
Familiarisez-vous avec le protocole Sauvages de ma rue, explorez la nature urbaine et contribuez, pas à pas, à la recherche scientifique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-17T10:30:00.000+02:00
Fin : 2026-07-17T12:30:00.000+02:00

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EPI des Longs Champs 60 rue du Doyen Bouzat 35000 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine


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