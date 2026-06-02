Sauvages sur un transat vide greniers et soirée festive Vallée Sauvage Mondeville
Sauvages sur un transat vide greniers et soirée festive Vallée Sauvage Mondeville samedi 4 juillet 2026.
Mondeville
Sauvages sur un transat vide greniers et soirée festive
Vallée Sauvage 5 Rue de Prague Mondeville Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 08:00:00
fin : 2026-07-04 20:00:00
Date(s) :
2026-07-04
L’association bande de sauvages organise un vide grenier de 8h à 18h avec un repas moules frites le midi puis animations, concerts et repas le soir de 18 à 20h. Mètre linéaire à prix libre à partir de 2 €, buvette et restauration à prix choisi.
L’association bande de sauvages organise un vide grenier de 8h à 18h avec un repas moules frites le midi puis animations, concerts et repas le soir de 18 à 20h. Mètre linéaire à prix libre à partir de 2 €, buvette et restauration à prix choisi. .
Vallée Sauvage 5 Rue de Prague Mondeville 14120 Calvados Normandie +33 7 88 61 25 35 nino.parment@bandedesauvages.org
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English : Sauvages sur un transat vide greniers et soirée festive
The association bande de sauvages is organising a garage sale from 8am to 6pm with a mussels and chips lunch followed by entertainment, concerts and a meal in the evening from 6pm to 8pm. Linear metre at free price from 2 €, refreshment bar and catering at selected prices.
L’événement Sauvages sur un transat vide greniers et soirée festive Mondeville a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Caen la Mer
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