SAUVÉES PAR UN JARDIN ! LES ARÈNES DE PÉRIGUEUX Jardin des arènes Périgueux
dimanche 20 septembre 2026 · Jardin des arènes · Périgueux
Informations pratiques
Périgueux
SAUVÉES PAR UN JARDIN ! LES ARÈNES DE PÉRIGUEUX
Jardin des arènes 9 Boulevard des Arènes Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:30:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Accompagnés par Émilie Chedeville, chercheuse à l’Inventaire général du patrimoine culturel pour la Région Nouvelle-Aquitaine, venez découvrir l’histoire des Arènes de Périgueux, depuis leur construction au Iᵉʳ siècle, jusqu’à leur sauvetage par la création d’un jardin public à la fin du XIXᵉ siècle.
Réservation auprès de l’Office de tourisme Destination Périgueux. Nombre de places limité. .
Jardin des arènes 9 Boulevard des Arènes Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 82 00
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English : SAUVÉES PAR UN JARDIN ! LES ARÈNES DE PÉRIGUEUX
L’événement SAUVÉES PAR UN JARDIN ! LES ARÈNES DE PÉRIGUEUX Périgueux a été mis à jour le 2026-07-20 par OT Communal de Périgueux
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