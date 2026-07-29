SAUVÉES PAR UN JARDIN ! LES ARÈNES DE PÉRIGUEUX Jardin des arènes Périgueux

Informations pratiques

Périgueux

SAUVÉES PAR UN JARDIN ! LES ARÈNES DE PÉRIGUEUX

Jardin des arènes 9 Boulevard des Arènes Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:30:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Accompagnés par Émilie Chedeville, chercheuse à l’Inventaire général du patrimoine culturel pour la Région Nouvelle-Aquitaine, venez découvrir l’histoire des Arènes de Périgueux, depuis leur construction au Iᵉʳ siècle, jusqu’à leur sauvetage par la création d’un jardin public à la fin du XIXᵉ siècle.

Réservation auprès de l’Office de tourisme Destination Périgueux. Nombre de places limité. .

Jardin des arènes 9 Boulevard des Arènes Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 82 00

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English : SAUVÉES PAR UN JARDIN ! LES ARÈNES DE PÉRIGUEUX

L’événement SAUVÉES PAR UN JARDIN ! LES ARÈNES DE PÉRIGUEUX Périgueux a été mis à jour le 2026-07-20 par OT Communal de Périgueux