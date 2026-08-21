Sauver un monument en péril en retrouvant les gestes du passé, Manoir de La Cour de Launay, Les Fougerêts

Informations pratiques

Sauver un monument en péril en retrouvant les gestes du passé 19 et 20 septembre Manoir de La Cour de Launay Morbihan

Les visites guidées se font par groupe de 15 personnes maximum. Départs toutes les 30 mn. Evitez le créneau 15h30-17h30 qui est le plus chargé.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Le manoir de la Cour de Launay, inscrit MH en 2017 et reconnu monument en péril en 2021 par la Mission Bern, fait l’objet d’un chantier de sauvetage qui a commencé en 2024, pour plusieurs années.

Les techniques traditionnelles qui ont déjà été mises en œuvre : greffes de poutres de plancher, taille de pierre, montage de maçonnerie au mortier de chaux, pose d’ardoises à pureau décroissant et à pose brouillée, redressement du mur en pierre, etc…, et celles qui le seront : restauration d’une charpente armoricaine en chêne, restitution d’une poivrière, restauration de marches en schiste cassées, pose de plancher à quenouilles, etc… seront présentées, expliquées et accompagnées d’une exposition photographique.

Pendant le week-end des journées Européennes du Patrimoine, des visites guidées gratuites seront proposées toutes les 30 minutes. Elles comprendront un bref historique du monument et surtout de nombreuses explications sur les techniques de restauration mises en œuvre afin, d’une part, de sauver un monument médiéval en péril et d’autre part, de le ramener à la vie.

Les propriétaires expliqueront également le cheminement de la « préparation du sauvetage » : étude préalable, étude de dendrochronologie, étude géoradar et électromagnétique des sols, diagnostics archéologiques.

Des artisans d’art présenteront leurs productions : vannier, tourneur sur bois, artisan du cuir, artiste zingueur,…

Manoir de La Cour de Launay 9 Launay, 56200 Les Fougerêts Les Fougerêts 56200 Morbihan Bretagne 0256506844 https://www.courdelaunay.com/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100069097252085;https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/manoir-de-la-cour-de-launay;https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/IA00009728 Situé sur la commune de Les Fougerêts, dans la basse vallée de l’Oust, à quelques centaines de mètres du canal de Nantes à Brest et au coeur du Morbihan, le manoir de la Cour de Launay est tout droit sorti de son XVème siècle.

Ce manoir médiéval qui a échappé aux modernisations des siècles suivants et notamment du XXème siècle, est arrivé jusqu’à nous dans une grande authenticité ce qui en fait un témoin fidèle de l’architecture de la fin du Moyen-Âge.

Il fait l’objet d’un projet de restauration destiné à le sauver et lui assurer encore plusieurs siècles d’existence.

C’est dans ce cadre que nous vous proposons de venir découvrir cette architecture manoriale, fidèle témoin des techniques de l’époque. Les fouilles récemment entreprises permettront également de vous présenter le matériel archéologique qui y a été découvert.

Le site du manoir de la Cour de Launay, dédié par ses propriétaires à la valorisation du patrimoine, accueillera régulièrement des expositions, des conférences et des manifestations dont les détails sont présentés sur le site internet www.courdelaunay.com et sur la page Facebook.

Le cadre de verdure dans lequel se trouve le manoir vous permettra de belles balades dans la campagne bretonne et de long de la rivière de l’Oust. Parking gratuit sur site

Le manoir fait l’objet d’un chantier de sauvetage qui a commencé en 2024 pour plusieurs années.

©Cour de Launay