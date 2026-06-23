Dolus-d’Oléron

Saveurs d’algues l’Ecuissière

Passe de l’Ecuissière Dolus-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 10:00:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-07-31 2026-08-14 2026-08-28

Découvrir à marée basse les algues sur l’estran rocheux, connaître leurs utilisations, déguster leurs saveurs. Prévoir des chaussures fermées. Réservation en office de tourisme.

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Passe de l’Ecuissière Dolus-d’Oléron 17550 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 31 29 contact@oleron-maison-nature.org

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English : Seaweed Flavors l’Ecuissière

Discover the seaweed on the rocky foreshore at low tide, learn about its uses, and taste its flavors. Be sure to wear closed-toe shoes. Reservations can be made at the tourist office.

L’événement Saveurs d’algues l’Ecuissière Dolus-d’Oléron a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes