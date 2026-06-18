Saveurs d’Estives Impasse d’Esquiou Beaudéan

Beaudéan

Saveurs d’Estives

Impasse d’Esquiou BEAUDEAN Beaudéan Hautes-Pyrénées

Tarif : 35 – 35 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Vie d’Estive vous invite à Saveurs d’Estives, ses soirées pastorales et conviviales des vendredis de juillet et août. Au programme gastronomie pyrénéenne, rencontre avec les bergers et veillée traditionnelle, jusqu’à la descente aux lampions.

Menu

Verre de bienvenue

Charcuterie de la ferme (porc Bagnerais élevé en plein air)

Grillades de porc Bagnerais et/ou agneau avec accompagnement

Fromage fermier (tomme des Pyrénées)

Gâteau du Pays

Café

Animations

Promenade

Histoire de bergers et d’Estive

Chants traditionnels

Descente aux lampions

Lieu et réservation

Sur réservation, rendez-vous au parking de la ferme Vie d’Estive (fléchage depuis l’église de Beaudéan).

Horaires communiqués sur notre site et à la confirmation de la réservation.

Renseignements par téléphone. .

Impasse d’Esquiou BEAUDEAN Beaudéan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 31 60 61 74

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English :

Vie d’Estive invites you to %E0 Saveurs d’Estives, its pastoral and convivial Friday evening events in July and August. On the program: Pyrenean cuisine, meet-and-greets with shepherds, and a traditional evening gathering, culminating in the lantern parade.

L’événement Saveurs d’Estives Beaudéan a été mis à jour le 2026-06-18 par Pôle du Tourmalet |CDT65