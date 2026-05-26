Visite guidée du village et de l’église de Beaudéan Rendez-vous devant l’église Beaudéan

Beaudéan

Visite guidée du village et de l’église de Beaudéan

Rendez-vous devant l’église BEAUDEAN Beaudéan Hautes-Pyrénées

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 15:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

La maison des Ferrère vous propose des visites guidées du village de Beaudéan et de son église.

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Rendez-vous devant l’église BEAUDEAN Beaudéan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 91 61 28 ferrere.baroquepyreneen@orange.fr

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English :

The house of Ferrère offers guided tours of the village of Beaudéan and its church.

L’événement Visite guidée du village et de l’église de Beaudéan Beaudéan a été mis à jour le 2026-05-26 par Pôle du Tourmalet |CDT65