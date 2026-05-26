Visite guidée du village et de l’église de Beaudéan Rendez-vous devant l’église Beaudéan
Visite guidée du village et de l’église de Beaudéan Rendez-vous devant l’église Beaudéan lundi 13 juillet 2026.
Beaudéan
Visite guidée du village et de l’église de Beaudéan
Rendez-vous devant l’église BEAUDEAN Beaudéan Hautes-Pyrénées
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 15:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
La maison des Ferrère vous propose des visites guidées du village de Beaudéan et de son église.
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Rendez-vous devant l’église BEAUDEAN Beaudéan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 91 61 28 ferrere.baroquepyreneen@orange.fr
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English :
The house of Ferrère offers guided tours of the village of Beaudéan and its church.
L’événement Visite guidée du village et de l’église de Beaudéan Beaudéan a été mis à jour le 2026-05-26 par Pôle du Tourmalet |CDT65
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