Visite guidée de l’église de Beaudéan Rendez-vous devant l’église Beaudéan
Visite guidée de l’église de Beaudéan Rendez-vous devant l’église Beaudéan mardi 28 juillet 2026.
Beaudéan
Visite guidée de l’église de Beaudéan
Rendez-vous devant l’église BEAUDEAN Beaudéan Hautes-Pyrénées
Tarif : 2 – 2 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 15:00:00
fin : 2026-07-28 17:00:00
Date(s) :
2026-07-28
La maison des Ferrère assure des permanences dans certains édifices où les visiteurs peuvent, bénéficier d’une visite guidée.
.
Rendez-vous devant l’église BEAUDEAN Beaudéan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 91 61 28 ferrere.baroquepyreneen@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The House of Ferrère has permanent offices in certain buildings where visitors can enjoy a guided tour.
L’événement Visite guidée de l’église de Beaudéan Beaudéan a été mis à jour le 2026-05-26 par Pôle du Tourmalet |CDT65
À voir aussi à Beaudéan (Hautes-Pyrénées)
- Visite guidée de l’église de Beaudéan Rendez-vous devant l’église Beaudéan 7 juillet 2026
- Visite guidée de l’église de Beaudéan Rendez-vous devant l’église Beaudéan 21 juillet 2026
- Visite guidée du village et de l’église de Beaudéan Rendez-vous devant l’église Beaudéan 4 août 2026
- Visite guidée de l’église de Beaudéan Rendez-vous devant l’église Beaudéan 11 août 2026
- Visite guidée de l’église de Beaudéan Rendez-vous devant l’église Beaudéan 18 août 2026