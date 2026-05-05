savoir rouler à vélo, Cité scolaire Jean Henri Fabre, Carpentras

savoir rouler à vélo 27 – 29 mai Cité scolaire Jean Henri Fabre Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-27T08:00:00+02:00 – 2026-05-27T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-29T08:00:00+02:00 – 2026-05-29T17:00:00+02:00

Afin de permettre aux élèves de sixième de valider le dispositif « Savoir rouler à vélo », le collège Jean-Henri Fabre met en place une formation organisée sur trois journées.

Mercredi 27 mai – de 8h00 à 12h00

Bloc 1 : Savoir pédaler

Les élèves débuteront par le bloc 1, consacré à l’acquisition des compétences fondamentales de maîtrise du vélo.

Ce bloc sera encadré par les enseignants d’EPS, accompagnés de quelques élèves éco-délégués engagés dans le projet depuis le début de l’année.

Il se déroulera dans la cour du collège, au sein d’un espace préalablement banalisé à cet effet.

Des membres du collectif Vélo Carpentras, association locale œuvrant pour une pratique sécurisée du vélo, participeront également à l’encadrement.

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Jeudi 28 mai – de 9h00 à 17h00

Bloc 2 : Savoir circuler

Les élèves poursuivront avec le bloc 2, dédié à l’apprentissage de la circulation en milieu sécurisé.

La mise en œuvre de ce bloc sera assurée en partenariat avec la MAIF, qui met à disposition un circuit pédagogique adapté ainsi que les ressources humaines nécessaires.

Les enseignants d’EPS, les élèves éco-délégués et des membres du collectif Vélo Carpentras contribueront à l’encadrement de ce dispositif.

Ce bloc se déroulera également dans la cour du collège, dans un espace banalisé.

Seuls les élèves ayant validé le bloc 1 pourront accéder au bloc 2. Toutefois, les élèves ne l’ayant pas validé auront la possibilité de repasser le bloc 1 au cours de la journée afin de pouvoir intégrer le bloc 2.

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Vendredi 29 mai

• Groupe 1 : de 8h15 à 11h30

• Groupe 2 : de 13h15 à 16h30

Bloc 3 : Savoir rouler en situation réelle

Ce dernier bloc vise à mettre les élèves en situation réelle de circulation.

Le parcours débutera au parking de la cité scolaire Jean-Henri Fabre. Les élèves emprunteront ensuite l’avenue du Mont Ventoux pour rejoindre la piste cyclable en direction de Mazan, en passant par la rue des Capucins puis l’ancien chemin de Mazan.

Ils poursuivront leur itinéraire par le chemin d’Embenay (voie partagée) en direction du quartier des Garrigues, puis par le chemin du Banay et le chemin du Picuey jusqu’au centre de Mazan.

Enfin, ils rejoindront le parking du COSEC de Mazan via le chemin du Bigourd.

Une collation sera proposée aux élèves à leur arrivée avant d’effectuer le trajet retour en empruntant le même itinéraire.

Les élèves évolueront par groupes de six, encadrés par un enseignant d’EPS ou par un membre agréé du collectif Vélo Carpentras, habilité à accompagner des groupes d’élèves circulant à vélo sur la voie publique.

Seuls les élèves ayant validé les blocs 1 et 2 pourront participer à ce troisième bloc.

Cité scolaire Jean Henri Fabre 387 avenue du mont Ventoux 84200 Carpentras Carpentras 84200 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « chris.bonzi@gmail.com »}]

Faire valider le diplôme à un maximum d’élèves de sixième du collège Jean Henri Fabre de Carpentras