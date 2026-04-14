Tous à vélo à Carpentras, Carpentras, Carpentras

Tous à vélo à Carpentras Samedi 23 mai, 10h00 Carpentras Vaucluse

Entrée libre, tout public, casque obligatoire pour les enfants de – 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T10:00:00+02:00 – 2026-05-23T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T10:00:00+02:00 – 2026-05-23T17:00:00+02:00

Tous à vélo à Carpentras : Grand évènement vélo sur la place d’Inguimbert et en centre-ville. Pique-nique des associations et apéritif de la mairie.

Différents parcours seront proposés l’après-midi :

– Visite patrimoniale en selle avec la médiatrice de la Cove.

– Parcours patrimonial et ludique, réalisation d’une fresque devant les locaux de l’association Art et Vie.

– Espace Pump Track avec les modulo bosses, espace draisienne Kid’s, espace vélos rigolos.

– Concours de décoration des vélos : Un quartier, des commerçants, un vélo décoré.

Carpentras 84200 Carpentras 84200 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « david.di-mambro@carpentras.fr »}]

Tous à vélo à Carpentras 3ème édition, un évènement familial avec plein de nouveautés en 2026. Vélo parade balade familiale