Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Savuers savantes Abbaye de Belleperche Cordes-Tolosannes

Savuers savantes Abbaye de Belleperche Cordes-Tolosannes samedi 10 octobre 2026.

Lieu : Abbaye de Belleperche

Adresse : 121 route de Belleperche

Ville : 82700 Cordes-Tolosannes

Département : Tarn-et-Garonne

Début : samedi 10 octobre 2026

Fin : samedi 10 octobre 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 3 3 Tarif réduit

Cordes-Tolosannes

Savuers savantes

Abbaye de Belleperche 121 route de Belleperche Cordes-Tolosannes Tarn-et-Garonne

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 15:00:00
fin : 2026-10-10 16:30:00

Date(s) :
2026-10-10

Une mise en regard de l’évolution du goût, des objets de table et des innovations techniques, ponctuée de dégustations.
  .

Abbaye de Belleperche 121 route de Belleperche Cordes-Tolosannes 82700 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 95 62 75  resa-belleperche@tarnetgaronne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A comparison of the evolution of taste, tableware and technical innovations, punctuated by tastings.

L’événement Savuers savantes Cordes-Tolosannes a été mis à jour le 2026-05-05 par Tarn-et-Garonne Tourisme

À voir aussi à Cordes-Tolosannes (Tarn-et-Garonne)