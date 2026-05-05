Savuers savantes Abbaye de Belleperche Cordes-Tolosannes
Savuers savantes Abbaye de Belleperche Cordes-Tolosannes samedi 10 octobre 2026.
Cordes-Tolosannes
Savuers savantes
Abbaye de Belleperche 121 route de Belleperche Cordes-Tolosannes Tarn-et-Garonne
Tarif : 3 – 3 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 15:00:00
fin : 2026-10-10 16:30:00
Date(s) :
2026-10-10
Une mise en regard de l’évolution du goût, des objets de table et des innovations techniques, ponctuée de dégustations.
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Abbaye de Belleperche 121 route de Belleperche Cordes-Tolosannes 82700 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 95 62 75 resa-belleperche@tarnetgaronne.fr
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English :
A comparison of the evolution of taste, tableware and technical innovations, punctuated by tastings.
L’événement Savuers savantes Cordes-Tolosannes a été mis à jour le 2026-05-05 par Tarn-et-Garonne Tourisme
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