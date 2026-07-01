Spectacle : les 20 ans des Médiévales de Belleperche, Abbaye de Belleperche – Musée des arts de la table, Cordes-Tolosannes

Informations pratiques

Spectacle : les 20 ans des Médiévales de Belleperche 18 – 20 septembre Abbaye de Belleperche – Musée des arts de la table Tarn-et-Garonne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T11:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Oyez, oyez ! Les Médiévales de Belleperche vous invitent à fêter leurs 20 ans.

Depuis deux décennies, l’événement fait vivre le Moyen Âge et son riche imaginaire à travers spectacles, saynètes, musique, déambulations, créatures fantastiques, ateliers pour petits et grands, cracheurs de feu, humour, jonglerie et fauconnerie.

Les 19 et 20 septembre, venez célébrer comme il se doit cet anniversaire exceptionnel.

Abbaye de Belleperche – Musée des arts de la table 121 route de Belleperche, 82700 Cordes-Tolosannes Cordes-Tolosannes 82700 Tarn-et-Garonne Occitanie 05 63 95 62 75 http://www.belleperche.fr https://www.facebook.com/www.abbayebelleperche.fr;https://www.facebook.com/profile.php?id=100061828725661;https://www.instagram.com/abbayedebelleperche/;https://www.tripadvisor.fr/Attraction_Review-g12866105-d2219143-Reviews-Abbaye_de_Belleperche-Cordes_Tolosannes_Tarn_et_Garonne_Occitanie.html Cette abbaye cistercienne fut fondée en 1143. Le cloître, le réfectoire et l’hôtellerie datent du XVIIIe siècle. L’ancien grenier de l’abbaye abrite depuis 2009, sur 500 m², le musée des arts de la table. Sur des tables dressées et dans de nombreuses vitrines, mille objets de faïence, de porcelaine, de verre, d’orfèvrerie, racontent l’histoire des objets utilisés depuis le Moyen Âge pour boire et manger. Les anciennes chambres d’hôtes restaurées accueillent la représentation permanente de la collection Valfré (théières de grès chinois du XVIe au XXe siècle et objets du thé européens). 60 km depuis Toulouse : RD 820 puis RD 813 à partir de Grisolles jusqu’à Saint-Porquier. À la sortie de Saint-Porquier, la direction de l’abbaye est indiquée. Depuis Montauban : direction Castelsarrasin. À La-Ville-Dieu-du-Temple, prendre direction Beaumont-de-Lomagne. Parking à proximité.

Oyez, oyez! Les Médiévales de Belleperche vous invitent à fêter leurs 20 ans !

©franc bouché