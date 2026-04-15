Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Savuers savantes Abbaye de Belleperche Cordes-Tolosannes

Savuers savantes Abbaye de Belleperche Cordes-Tolosannes samedi 10 octobre 2026.

Lieu : Abbaye de Belleperche

Adresse : 121 route de Belleperche

Ville : 82700 Cordes-Tolosannes

Département : Tarn-et-Garonne

Début : samedi 10 octobre 2026

Fin : samedi 10 octobre 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif : 3 3 Tarif réduit

Cordes-Tolosannes

Savuers savantes

Abbaye de Belleperche 121 route de Belleperche Cordes-Tolosannes Tarn-et-Garonne

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 11:00:00
fin : 2026-10-10 12:30:00

Date(s) :
2026-10-10

Une exploration des approches scientifique, historique et culturelle de l’alimentation et des pratiques culinaires.
  .

Abbaye de Belleperche 121 route de Belleperche Cordes-Tolosannes 82700 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 95 62 75  resa-belleperche@tarnetgaronne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An exploration of scientific, historical and cultural approaches to food and culinary practices.

L’événement Savuers savantes Cordes-Tolosannes a été mis à jour le 2026-04-15 par Tarn-et-Garonne Tourisme