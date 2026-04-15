Savuers savantes Abbaye de Belleperche Cordes-Tolosannes
Savuers savantes Abbaye de Belleperche Cordes-Tolosannes samedi 10 octobre 2026.
Cordes-Tolosannes
Savuers savantes
Abbaye de Belleperche 121 route de Belleperche Cordes-Tolosannes Tarn-et-Garonne
Tarif : 3 – 3 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 11:00:00
fin : 2026-10-10 12:30:00
Date(s) :
2026-10-10
Une exploration des approches scientifique, historique et culturelle de l’alimentation et des pratiques culinaires.
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Abbaye de Belleperche 121 route de Belleperche Cordes-Tolosannes 82700 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 95 62 75 resa-belleperche@tarnetgaronne.fr
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English :
An exploration of scientific, historical and cultural approaches to food and culinary practices.
L’événement Savuers savantes Cordes-Tolosannes a été mis à jour le 2026-04-15 par Tarn-et-Garonne Tourisme