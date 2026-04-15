Savuers savantes Abbaye de Belleperche Cordes-Tolosannes

Cordes-Tolosannes

Savuers savantes

Abbaye de Belleperche 121 route de Belleperche Cordes-Tolosannes Tarn-et-Garonne

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 11:00:00

fin : 2026-10-10 12:30:00

Date(s) :

2026-10-10

Une exploration des approches scientifique, historique et culturelle de l’alimentation et des pratiques culinaires.

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Abbaye de Belleperche 121 route de Belleperche Cordes-Tolosannes 82700 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 95 62 75 resa-belleperche@tarnetgaronne.fr

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English :

An exploration of scientific, historical and cultural approaches to food and culinary practices.

L’événement Savuers savantes Cordes-Tolosannes a été mis à jour le 2026-04-15 par Tarn-et-Garonne Tourisme