Sax Machine Saison Culturelle Bédée Bédée
vendredi 6 novembre 2026 · Bédée
Informations pratiques
Bédée
Sax Machine Saison Culturelle Bédée
Bédée Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-06 20:30:00
fin : 2026-11-06
Date(s) :
2026-11-06
Le vendredi 6 novembre à 20h30, LaCoustik accueille le concert Sax Machine dans le cadre de la saison culturelle.
Globes trotteurs infatigables s’exportant au quatre coins du monde (Canada, Inde, Corée du Sud, Colombie, Afrique du Sud…), Sax Machine est devenu au fil des ans une référence incontournable de la scène hip-hop jazz en s’illustrant sur des scènes prestigieuses telles que le Festival International de Jazz de Montréal, le Festival d’Été de Québec, le Sakifo festival ou encore le Zandari Festival à Séoul. Un concert à ne pas louper le jour de la sortie du 4ème album Untrapped .
Tout public.
Durée 50min.
Sur réservation.
Payant. .
Bédée 35137 Ille-et-Vilaine Bretagne
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English :
L’événement Sax Machine Saison Culturelle Bédée Bédée a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Montfort Communauté
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