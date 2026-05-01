SAXICOLA RUBI JAZZ ACROBATIQUE CAFÉ LE POT AUX ROSES Encausse-les-Thermes

Encausse-les-Thermes

SAXICOLA RUBI JAZZ ACROBATIQUE

CAFÉ LE POT AUX ROSES 30 rue de la Fontaine Encausse-les-Thermes Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 11:00:00

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Le Pot aux Roses accueille Laurent Rochelle et Dirk Vogeler pour un dimanche en musique !

Saxicola Rubi jazz acrobatique à Encausse-les-Thermes.

Laurent Rochelle et Dirk Vogeler, deux orfèvres de la musique et de l’improvisation. De quoi vous réveiller ! .

CAFÉ LE POT AUX ROSES 30 rue de la Fontaine Encausse-les-Thermes 31160 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Le Pot aux Roses welcomes Laurent Rochelle and Dirk Vogeler for a Sunday of music!

L’événement SAXICOLA RUBI JAZZ ACROBATIQUE Encausse-les-Thermes a été mis à jour le 2026-05-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE