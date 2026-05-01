SAXICOLA RUBI JAZZ ACROBATIQUE CAFÉ LE POT AUX ROSES Encausse-les-Thermes
SAXICOLA RUBI JAZZ ACROBATIQUE CAFÉ LE POT AUX ROSES Encausse-les-Thermes dimanche 10 mai 2026.
Encausse-les-Thermes
SAXICOLA RUBI JAZZ ACROBATIQUE
CAFÉ LE POT AUX ROSES 30 rue de la Fontaine Encausse-les-Thermes Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 11:00:00
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
Le Pot aux Roses accueille Laurent Rochelle et Dirk Vogeler pour un dimanche en musique !
Saxicola Rubi jazz acrobatique à Encausse-les-Thermes.
Laurent Rochelle et Dirk Vogeler, deux orfèvres de la musique et de l’improvisation. De quoi vous réveiller ! .
CAFÉ LE POT AUX ROSES 30 rue de la Fontaine Encausse-les-Thermes 31160 Haute-Garonne Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Le Pot aux Roses welcomes Laurent Rochelle and Dirk Vogeler for a Sunday of music!
L’événement SAXICOLA RUBI JAZZ ACROBATIQUE Encausse-les-Thermes a été mis à jour le 2026-05-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE