Scène ouverte Bluegrass Café de la Forge Guillac
Scène ouverte Bluegrass Café de la Forge Guillac vendredi 3 juillet 2026.
Guillac
Scène ouverte Bluegrass
Café de la Forge 1 rue du Rocher Guillac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Embarquez pour un voyage au cœur de la musique américaine avec Jean-Charles et Linda, qui animeront une scène ouverte aux accents Old Time & Bluegrass.
Musiciens, apportez vos instruments ! Que vous soyez passionné ou simple curieux, venez partager un moment chaleureux et authentique au Café de la Forge. À partir de 20h. .
Café de la Forge 1 rue du Rocher Guillac 56800 Morbihan Bretagne +33 2 56 21 97 12
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English :
L’événement Scène ouverte Bluegrass Guillac a été mis à jour le 2026-05-30 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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