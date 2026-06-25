Granville

Scène ouverte de poésie et slam

28 Bis Rue du Nord Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 17:30:00

fin : 2026-07-17 19:30:00

Date(s) :

2026-07-17

Partageons l’amour de la mer et de la poésie le 17 juillet 2026 dans ce lieu magique du Théâtre Marin (près de l’Archipel)

Venez nombreux pour partager, découvrir et profiter d’un moment convivial autour de la poésie vivante !

La poésie est un espace où chacun peut exprimer librement ses pensées et ses émotions. Que vous souhaitiez improviser ou partager un texte écrit, tout est permis ! Quelques minutes sur scène pour faire rire, pleurer ou réfléchir ; c’est votre moment.

Aucune pression, cet événement est ouvert à toutes et tous. Que vous soyez un artiste confirmé ou que vous découvriez la poésie pour la première fois, votre voix est la bienvenue, et le public sera là pour vous écouter avec bienveillance.

Ouverture des inscriptions à 17 h 30

Début des performances à 18 h

Venez partager, découvrir et profiter d’un moment convivial autour de la poésie vivante

Pour plus d’infos, écrivez à presquiledepoesie@gmail.com .

28 Bis Rue du Nord Granville 50400 Manche Normandie +33 6 40 15 48 30 franck.lenoel@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Scène ouverte de poésie et slam

L’événement Scène ouverte de poésie et slam Granville a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Granville Terre et Mer