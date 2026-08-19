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Scène ouverte et jam Villefranche-de-Rouergue

jeudi 24 septembre 2026 · Villefranche-de-Rouergue

Scène ouverte et jam Villefranche-de-Rouergue

Informations pratiques

Début
jeudi 24 septembre 2026
Fin
jeudi 24 septembre 2026
Adresse
10 rue Jacques Borelly
Ville
12200 Villefranche-de-Rouergue
Département
Aveyron
Tarif

Villefranche-de-Rouergue

Scène ouverte et jam

10 rue Jacques Borelly Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-09-24
fin : 2026-09-24

Date(s) :
2026-09-24

Venez vous lancer sur scène pour dévoiler vos talents !
Bar et petite restauration sur place.
Inscriptions recommandées à la scène ouverte.   .

10 rue Jacques Borelly Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 6 69 55 52 21 

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English :

Come take the stage and show off your talents!

L’événement Scène ouverte et jam Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-08-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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