Scène ouverte et jam Villefranche-de-Rouergue
jeudi 24 septembre 2026 · Villefranche-de-Rouergue
Informations pratiques
Villefranche-de-Rouergue
Scène ouverte et jam
10 rue Jacques Borelly Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-09-24
fin : 2026-09-24
Date(s) :
2026-09-24
Venez vous lancer sur scène pour dévoiler vos talents !
Bar et petite restauration sur place.
Inscriptions recommandées à la scène ouverte. .
10 rue Jacques Borelly Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 6 69 55 52 21
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English :
Come take the stage and show off your talents!
L’événement Scène ouverte et jam Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-08-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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