Informations pratiques

Villefranche-de-Rouergue

Scène ouverte et jam

10 rue Jacques Borelly Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-09-24

fin : 2026-09-24

Date(s) :

2026-09-24

Venez vous lancer sur scène pour dévoiler vos talents !

Bar et petite restauration sur place.

Inscriptions recommandées à la scène ouverte. .

10 rue Jacques Borelly Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 6 69 55 52 21

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English :

Come take the stage and show off your talents!

L’événement Scène ouverte et jam Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-08-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)