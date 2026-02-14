Scène ouverte

8 Rue Georges Clemenceau Gien Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 14:00:00

fin : 2026-05-16 20:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Scène ouverte le samedi 16 mai

L’espace culturel vous donne rendez-vous le samedi 16 mai 2026, de 14h à 20h, à l’Auditorium de Gien pour l’événement Scène ouverte .

Comme lors de l’édition 2025, cette journée offre l’opportunité aux talents amateurs de monter sur scène et de se produire dans des conditions techniques professionnelles. Que vous soyez musicien, chanteur, comédien ou artiste, venez vivre une expérience unique et valorisante.

Les inscriptions sont obligatoires du 12 janvier 2026 au 30 avril 2026. .

8 Rue Georges Clemenceau Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 05 19 58 publics.culture@cc-giennoises.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Open stage on Saturday, May 16

L’événement Scène ouverte Gien a été mis à jour le 2026-02-14 par OT GIEN