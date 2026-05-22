scène ouverte la Pimenterie Saint-Point

Saint-Point

scène ouverte

la Pimenterie 1789 Route du Lac Saint-Point Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 15:30:00

fin : 2026-06-07 18:30:00

Date(s) :

2026-06-07

La scène ouverte de la Pim, c’est votre espace d’expression libre. C’est toi sur scène avec une proposition de 5 mn et le public qui t’encourage ! .

la Pimenterie 1789 Route du Lac Saint-Point 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté bonjour@lapimenterie.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : scène ouverte

L’événement scène ouverte Saint-Point a été mis à jour le 2026-05-19 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)