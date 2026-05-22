scène ouverte la Pimenterie Saint-Point
scène ouverte la Pimenterie Saint-Point dimanche 7 juin 2026.
Saint-Point
scène ouverte
la Pimenterie 1789 Route du Lac Saint-Point Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 15:30:00
fin : 2026-06-07 18:30:00
Date(s) :
2026-06-07
La scène ouverte de la Pim, c’est votre espace d’expression libre. C’est toi sur scène avec une proposition de 5 mn et le public qui t’encourage ! .
la Pimenterie 1789 Route du Lac Saint-Point 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté bonjour@lapimenterie.fr
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English : scène ouverte
L’événement scène ouverte Saint-Point a été mis à jour le 2026-05-19 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)
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