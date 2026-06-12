Scène partagée Alaia Dantza Taldea Le Coliséee Biarritz
Scène partagée Alaia Dantza Taldea Le Coliséee Biarritz jeudi 2 juillet 2026.
Biarritz
Scène partagée Alaia Dantza Taldea
Le Coliséee 11 Avenue Sarasate Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 19:00:00
fin : 2026-07-02
Date(s) :
2026-07-02
Scène partagée Alaia Dantza Taldea. .
Le Coliséee 11 Avenue Sarasate Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
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English : Scène partagée Alaia Dantza Taldea
L’événement Scène partagée Alaia Dantza Taldea Biarritz a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Biarritz
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