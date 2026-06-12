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Scène partagée Alaia Dantza Taldea Le Coliséee Biarritz

Scène partagée Alaia Dantza Taldea Le Coliséee Biarritz

Scène partagée Alaia Dantza Taldea Le Coliséee Biarritz jeudi 2 juillet 2026.

Lieu : Le Coliséee

Adresse : 11 Avenue Sarasate

Ville : 64200 Biarritz

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : jeudi 2 juillet 2026

Fin : jeudi 2 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Biarritz

Scène partagée Alaia Dantza Taldea

Le Coliséee 11 Avenue Sarasate Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 19:00:00
fin : 2026-07-02

Date(s) :
2026-07-02

Scène partagée Alaia Dantza Taldea.   .

Le Coliséee 11 Avenue Sarasate Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine  

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English : Scène partagée Alaia Dantza Taldea

L’événement Scène partagée Alaia Dantza Taldea Biarritz a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Biarritz

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