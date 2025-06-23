Scènes de pays 4211 km Beaupréau Beaupréau-en-Mauges

Scènes de pays 4211 km

Beaupréau Allée Jean Monnet Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire

Tarif : 35 – 35 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 20:30:00

fin : 2026-03-21 22:15:00

Date(s) :

2026-03-21

Un parcours poignant d’exil et de liberté

Théâtre

4211 km c’est la distance entre Paris et Téhéran, celle parcourue par Mina et Fereydoun venus d’Iran pour se réfugier en France. Leur fille, Yalda, née à Paris, nous raconte leur exil, leur combat pour la liberté, l’amour d’un pays et l’espoir d’un retour. C’est l’histoire d’un héritage, l’histoire de femmes et d’hommes qui cherchent à se frayer un nouveau chemin. Ce spectacle témoigne du combat que mène le peuple iranien depuis plus de 44 ans…

La pièce a reçu de nombreux prix, dont 2 Molières en 2024: Meilleur spectacle Théâtre privé et Révélation féminine pour Olivia Pavlou-Graham.

Dégustation de spécialités iraniennes à votre arrivée, en partenariat avec le groupe Accueil Migrants de Beaupréau-en-MaugesExposition Femmes, Vie, Liberté, affiches réalisées par des graphistes internationauxen soutien aux femmes iraniennes .

Beaupréau Allée Jean Monnet Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 75 38 34 billeteriesdp@maugescommunaute.fr

English :

A poignant story of exile and freedom

German :

Ein ergreifender Weg des Exils und der Freiheit

Italiano :

Una storia struggente di esilio e libertà

Espanol :

Una conmovedora historia de exilio y libertad

L’événement Scènes de pays 4211 km Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2025-09-09 par Pôle Tourisme ôsezMauges