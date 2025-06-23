Scènes de pays 4211 km Beaupréau Beaupréau-en-Mauges
Scènes de pays 4211 km Beaupréau Beaupréau-en-Mauges samedi 21 mars 2026.
Beaupréau Allée Jean Monnet Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire
Tarif : 35 – 35 – EUR
Début : 2026-03-21 20:30:00
fin : 2026-03-21 22:15:00
2026-03-21
Un parcours poignant d’exil et de liberté
Théâtre
4211 km c’est la distance entre Paris et Téhéran, celle parcourue par Mina et Fereydoun venus d’Iran pour se réfugier en France. Leur fille, Yalda, née à Paris, nous raconte leur exil, leur combat pour la liberté, l’amour d’un pays et l’espoir d’un retour. C’est l’histoire d’un héritage, l’histoire de femmes et d’hommes qui cherchent à se frayer un nouveau chemin. Ce spectacle témoigne du combat que mène le peuple iranien depuis plus de 44 ans…
La pièce a reçu de nombreux prix, dont 2 Molières en 2024: Meilleur spectacle Théâtre privé et Révélation féminine pour Olivia Pavlou-Graham.
Dégustation de spécialités iraniennes à votre arrivée, en partenariat avec le groupe Accueil Migrants de Beaupréau-en-MaugesExposition Femmes, Vie, Liberté, affiches réalisées par des graphistes internationauxen soutien aux femmes iraniennes .
Beaupréau Allée Jean Monnet Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 75 38 34 billeteriesdp@maugescommunaute.fr
English :
A poignant story of exile and freedom
German :
Ein ergreifender Weg des Exils und der Freiheit
Italiano :
Una storia struggente di esilio e libertà
Espanol :
Una conmovedora historia de exilio y libertad
