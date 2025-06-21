Scènes de pays Ailleurs, d’après le film de Gints Zilbalodis Beaupréau Beaupréau-en-Mauges
Scènes de pays Ailleurs, d’après le film de Gints Zilbalodis
Beaupréau Allée Jean Monnet Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire
Début : 2026-03-18 15:00:00
fin : 2026-03-18 16:00:00
Une aventure onirique et fantastique
Ciné-concert
37.Après Crin Blanc, la compagnie s’intéresse au cinéma d’animation avec Ailleurs de Gints Zilbalodis (réalisateur de Flow, César et Oscar du meilleur film d’animation). Dessin animé sans parole, Ailleurs nous téléporte auprès d’un jeune garçon, rescapé d’un accident d’avion, perdu au milieu du désert… La poésie des images nous invite à suivre le parcours initiatique de cet adolescent. Laissez-vous bercer par l’atmosphère qui émane des paysages somptueux et par la musique aérienne de Camille Saglio et Matthieu Dufrene.
Ouverture avec l’École de musique de Beaupréau-en-Mauges .
English :
A dreamlike, fantastical adventure
German :
Ein traumhaftes und fantastisches Abenteuer
Italiano :
Un’avventura onirica e fantastica
Espanol :
Una aventura onírica y fantástica
