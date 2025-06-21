Scènes de pays Ailleurs, d’après le film de Gints Zilbalodis Beaupréau Beaupréau-en-Mauges

Scènes de pays Ailleurs, d’après le film de Gints Zilbalodis

Une aventure onirique et fantastique

Ciné-concert

37.Après Crin Blanc, la compagnie s’intéresse au cinéma d’animation avec Ailleurs de Gints Zilbalodis (réalisateur de Flow, César et Oscar du meilleur film d’animation). Dessin animé sans parole, Ailleurs nous téléporte auprès d’un jeune garçon, rescapé d’un accident d’avion, perdu au milieu du désert… La poésie des images nous invite à suivre le parcours initiatique de cet adolescent. Laissez-vous bercer par l’atmosphère qui émane des paysages somptueux et par la musique aérienne de Camille Saglio et Matthieu Dufrene.

Ouverture avec l’École de musique de Beaupréau-en-Mauges .

English :

A dreamlike, fantastical adventure

German :

Ein traumhaftes und fantastisches Abenteuer

Italiano :

Un’avventura onirica e fantastica

Espanol :

Una aventura onírica y fantástica

