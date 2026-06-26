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Scènes de pays Les Fo’Plafonds Beaupréau Beaupréau-en-Mauges

samedi 6 février 2027 · Beaupréau · Beaupréau-en-Mauges

Informations pratiques

Début
samedi 6 février 2027
Fin
samedi 6 février 2027
Heure de début
20:30:00
Lieu
Beaupréau
Adresse
Allée Jean Monnet
Ville
49600 Beaupréau-en-Mauges
Département
Maine-et-Loire
Tarif
30 30 30

Beaupréau-en-Mauges

Scènes de pays Les Fo’Plafonds

Beaupréau Allée Jean Monnet Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-06 20:30:00
fin : 2027-02-06 21:40:00

Date(s) :
2027-02-06

Un concert à La Loge à Beaupréau
Un concert 100% tubes recyclés
Après l’Olympia, le groupe né dans le Maine-et-Loire revient pour un concert déjanté.
Les huit complices rivalisent d’humour et de créativité pour détourner les objets de leur vocation première. Ils inventent des instruments les instrucs , tout en reprenant des succès comme Bambino , Billie Jean , The Show Must Go On … et même L’amour est un oiseau rebelle de Bizet. Laissez-vous porter par cet orchestre de brocante au talent burlesque.

Bar et restauration sur place
Vente de disques

COMPLET
Inscription sur liste d’attente possible sur scenesdepays.fr ou au guichet   .

Beaupréau Allée Jean Monnet Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 75 38 34  billetteriesdp@maugescommunaute.fr

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English :

A concert at %E0 La Loge %E0 Beaupr%E9au

L’événement Scènes de pays Les Fo’Plafonds Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2026-06-26 par Pôle Tourisme ôsezMauges

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