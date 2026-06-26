Scènes de pays Ronja d’après le roman d’Astrid Lindgren | Vincent Peirani, Sanseverino, Julie Sicard (comédie française), Journal Intime et Jokers Beaupréau Beaupréau-en-Mauges samedi 30 janvier 2027.

Beaupréau-en-Mauges

Scènes de pays Ronja d’après le roman d’Astrid Lindgren | Vincent Peirani, Sanseverino, Julie Sicard (comédie française), Journal Intime et Jokers

Beaupréau Allée Jean Monnet Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire

Tarif : 26 – 26 – 26 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-30 20:30:00

fin : 2027-01-30 21:40:00

Date(s) :

2027-01-30

Un spectacle musical et théâtral à La Loge à Beaupréau

Une fresque vibrante où s’unissent musique et théâtre

Ronja, jeune fille intrépide née un soir d’orage dans une forteresse foudroyée, grandit entre rires des brigands et mystères de la forêt.

Son amitié avec Birk, fils du clan ennemi, la pousse à choisir entre famille et liberté. Vincent Peirani transforme ce conte scandinave en épopée musicale, portée par les voix de Julie Sicard (Comédie-Française), Sanseverino, les trios Journal Intime et Jokers et la puissance de deux choeurs issus des Mauges, enfants et adultes.

Bar et restauration sur place

Vente de disques .

Beaupréau Allée Jean Monnet Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 75 38 34 billeteriesdp@maugescommunaute.fr

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English :

A musical and theatrical performance at La Loge in Beaupr%E9au

L’événement Scènes de pays Ronja d’après le roman d’Astrid Lindgren | Vincent Peirani, Sanseverino, Julie Sicard (comédie française), Journal Intime et Jokers Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2026-06-26 par Pôle Tourisme ôsezMauges