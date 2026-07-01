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AGENDA · Thoraise

Scènes d’été au bord du Doubs Rock My Soul Ruelle du Château Thoraise

jeudi 16 juillet 2026 · Ruelle du Château · Thoraise

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Ruelle du Château
Adresse
Chateau de Thoraise
Ville
25320 Thoraise
Département
Doubs
Tarif
12 12 12 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Thoraise

Scènes d’été au bord du Doubs Rock My Soul

Ruelle du Château Chateau de Thoraise Thoraise Doubs

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 21:00:00
fin : 2026-07-16

Date(s) :
2026-07-16

5ème festival Scènes d’été au bord du Doubs
Impromptu théâtral avec 3 comédiens du Théâtre de la Clairière et une violoncelliste sur un texte de Lamartine (La Marseillaise noire) évoquant le libérateur noir d’Haïti Toussaint Louverture. Suivi d’un récital par l’ensemble vocal et instrumental Goodspell 25 un voyage à travers quelques classiques de la musique noire soul, gospel, funk, rhythm and blues, reggae, dont les escales se nomment liberté, respect, identité, fraternité, espoir et joie partagée.   .

Ruelle du Château Chateau de Thoraise Thoraise 25320 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 60 63 47 91  contact@theatre-clairiere.fr

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English : Scènes d’été au bord du Doubs Rock My Soul

L’événement Scènes d’été au bord du Doubs Rock My Soul Thoraise a été mis à jour le 2026-07-03 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON

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