Scènes d’été au bord du Doubs Rock My Soul Ruelle du Château Thoraise

Informations pratiques

Thoraise

Scènes d’été au bord du Doubs Rock My Soul

Ruelle du Château Chateau de Thoraise Thoraise Doubs

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 21:00:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

5ème festival Scènes d’été au bord du Doubs

Impromptu théâtral avec 3 comédiens du Théâtre de la Clairière et une violoncelliste sur un texte de Lamartine (La Marseillaise noire) évoquant le libérateur noir d’Haïti Toussaint Louverture. Suivi d’un récital par l’ensemble vocal et instrumental Goodspell 25 un voyage à travers quelques classiques de la musique noire soul, gospel, funk, rhythm and blues, reggae, dont les escales se nomment liberté, respect, identité, fraternité, espoir et joie partagée. .

Ruelle du Château Chateau de Thoraise Thoraise 25320 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 60 63 47 91 contact@theatre-clairiere.fr

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English : Scènes d’été au bord du Doubs Rock My Soul

L’événement Scènes d’été au bord du Doubs Rock My Soul Thoraise a été mis à jour le 2026-07-03 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON